13:58 18.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина за год произвела больше 20 кинофильмов, - Гройсман

В проект государственного бюджета на 2018 г. заложили 500 миллионов гривен.

Украина за год произвела больше 20 кинофильмов, - Гройсман

Такие данные распространил 18-го октября Владимир Гройсман. C начала 2017 г. наша страна произвела больше 20-ти кинофильмов. Об этом в рамках заседания правительства поведал общественности премьер Владимир Гройсман.

Согласно его словам – в 2017 г. страна произвела более 20 фильмов украинского производства, и это только начало. Премьер также отметил, что для поддержки производства кино в 2017 г. выделено 500 миллионов гривен. Такая же сумма была заложена и в проект государственного бюджета на 2018 г.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве планировали снять украинско-итальянский фильм.


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