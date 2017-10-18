Трамп готов озвучить имя нового главы Федеральной резервной системы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назовет имя нового главы Федеральной резервной системы до третьего ноября.
Об этом передает The Wall Street Journal.
Согласно информации издание, президент уже отсеял несколько кандидатур и теперь на вакантный пост претендует пятеро избранных.
Официальный представитель Белого Дома опубликовал списки на сайте АП, в который попали: председатель ФРС Джанет Йеллен, Федеральный губернатор Джером Пауэлл, бывший губернатор ФРС Кевин Варш, Директор Национального экономического совета Гэри Кон, экономист из Стэнфордского университета Джон Тейлор.
Трамп планирует определиться с выбором главы ФРС до своей поездки в Азию, для этого он назначил повторную встречу всем трем кандидатам.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно руководство США отказалось от идеи оставить нынешнюю главу ФРС Джанет Йеллен на второй срок.