Трамп готов озвучить имя нового главы Федеральной резервной системы

Об этом передает The Wall Street Journal.

Согласно информации издание, президент уже отсеял несколько кандидатур и теперь на вакантный пост претендует пятеро избранных.

Официальный представитель Белого Дома опубликовал списки на сайте АП, в который попали: председатель ФРС Джанет Йеллен, Федеральный губернатор Джером Пауэлл, бывший губернатор ФРС Кевин Варш, Директор Национального экономического совета Гэри Кон, экономист из Стэнфордского университета Джон Тейлор.

Трамп планирует определиться с выбором главы ФРС до своей поездки в Азию, для этого он назначил повторную встречу всем трем кандидатам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно руководство США отказалось от идеи оставить нынешнюю главу ФРС Джанет Йеллен на второй срок.