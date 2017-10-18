Суд на Гавайях частично заблокировал новый миграционный указ Трампа

Как говориться в постановлении, президентский указ дискриминирует людей по причине их национальной принадлежности.

Решением суда приостанавливается запрет на въезд в Соединенные Штаты гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением (Иран, Йемен, Ливия, Сомали, Сирия и Чад).

При этом ограничения на въезд для северокорейцев, а также венесуэльских чиновников и членов их семей не вызвали у суда возражений.

Вашингтон уже отреагировал на решение гавайского суда.

"Министерство юстиции будет решительно защищать законные действия президента", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

В администрации Трампа уверены, что действие указа будет восстановлено.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховный суд США временно приостановил действие запрета на исполнение иммиграционного указа президента Дональда Трампа, который был введен нижестоящей инстанцией городе Гонолулу штат Гавайи.