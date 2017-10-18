Суд на Гавайях частично заблокировал новый миграционный указ Трампа

Федеральный судья в штате Гавайи Деррик Уотсон постановил частично заблокировать действие нового миграционного указа президента США Дональда Трампа, который должен был вступить в силу 18 октября. Об этом сообщает Deutsche Welle .
Как говориться в постановлении, президентский указ дискриминирует людей по причине их национальной принадлежности.
Решением суда приостанавливается запрет на въезд в Соединенные Штаты гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением (Иран, Йемен, Ливия, Сомали, Сирия и Чад).
При этом ограничения на въезд для северокорейцев, а также венесуэльских чиновников и членов их семей не вызвали у суда возражений.
Вашингтон уже отреагировал на решение гавайского суда.
"Министерство юстиции будет решительно защищать законные действия президента", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
В администрации Трампа уверены, что действие указа будет восстановлено.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховный суд США временно приостановил действие запрета на исполнение иммиграционного указа президента Дональда Трампа, который был введен нижестоящей инстанцией городе Гонолулу штат Гавайи.