Россия не будет участвовать в механизме поиска без вести пропавших на востоке Украины, - Геращенко

Об этом написала в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, российская сторона продолжает настаивать на том, что их кадровых войск на востоке Украины нет, и что это внутренний конфликт украинского государства, а так и никаких поисков российских военнослужащих там проводиться не должно.

Ранее представители украинской стороны по контактной группе делали предложение об обмене пленными террористами на украинских солдат по формуле "один к одному", однако руководство ЛНР, ДНР согласно провести обмен пленными только по расчету "всех на всех".

Напомним, что в украинском плену находятся более 300 боевиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская считает, что украинская сторона не готова менять отдельных боевиков из-за тяжкости их преступлений.