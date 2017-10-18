18:49 18.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия не будет участвовать в механизме поиска без вести пропавших на востоке Украины, - Геращенко

Представители России по переговорам в формате трехсторонней контактной группы не будут брать участие механизма с участием Украины, РФ и ОБСЕ для поиска пропавших без вести на Донбассе.

Россия не будет участвовать в механизме поиска без вести пропавших на востоке Украины, - Геращенко

Об этом написала в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

По словам Геращенко, российская сторона продолжает настаивать на том, что их кадровых войск на востоке Украины нет, и что это внутренний конфликт украинского государства, а так и никаких поисков российских военнослужащих там проводиться не должно.

Ранее представители украинской стороны по контактной группе делали предложение об обмене пленными террористами на украинских солдат по формуле "один к одному", однако руководство ЛНР, ДНР согласно провести обмен пленными только по расчету "всех на всех".

Напомним, что в украинском плену находятся более 300 боевиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская считает, что украинская сторона не готова менять отдельных боевиков из-за тяжкости их преступлений.


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