21:15 18.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обсудил закон об образовании с президентом Румынии

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном режиме провел переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Порошенко обсудил закон об образовании с президентом Румынии

Политики двух государств обсудили законопроект об образовании в части защиты языковых прав национальных меньшинств. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Отметим, что Порошенко вместе с Йоханнисом также подняли вопросы украинско-румынских отношений. В свою очередь глава государства Румынии охотно подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности, независимости и суверенитета нашей страны.

Под конец телефонного разговора украинский лидер пригласил Йоханниса осуществить визит в Украину в ближайшее время. Однако, когда именно он должен приехать, пока неизвестно. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли и министр образования Украины Лилия Гриневич обсудили новый закон об образовании. Который вызвал дипломатический скандал, посол ЕС согласился донести аргументы Киева до руководства Евросоюза.


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