Порошенко готов лично встретиться с Найемом

Об этом в среду, 18 октября, сообщил заведующий отдела Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко. По его словам, Мустафа сам позвонил в приемную и президент готов лично его принять.

О других участниках встречи речи не было, - заявили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Найем анонсировал встречу с президентом Украины Петром Порошенко по вопросу создания антикоррупционного суда.

По его словам он и ряд парламентариев около семи часов вечера отправился к Порошенко, чтобы узнать у него сроки подачи в Верховную Раду Украины законопроекта о создании антикоррупционного суда.