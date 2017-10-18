20:32 18.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко готов лично встретиться с Найемом

Президент Украины Петр Порошенко готов лично встретиться с народным депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафой Найемом, который является одним из участников акции протеста возле здания Верховной Рады.

Порошенко готов лично встретиться с Найемом

Об этом в среду, 18 октября, сообщил заведующий отдела Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко. По его словам, Мустафа сам позвонил в приемную и президент готов лично его принять.

О других участниках встречи речи не было, - заявили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Найем анонсировал встречу с президентом Украины Петром Порошенко по вопросу создания антикоррупционного суда.

По его словам он и ряд парламентариев около семи часов вечера отправился к Порошенко, чтобы узнать у него сроки подачи в Верховную Раду Украины законопроекта о создании антикоррупционного суда.


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