20:05 18.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Под Радой активисты подрались с полицией - ВИДЕО

Под зданием Верховной Рады Украины в среду, 18 октября, произошли столкновения.

Под Радой активисты подрались с полицией - ВИДЕО

Тут протестующие активисты подрались с сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщают журналисты с места события, инцидент произошел возле палаток на углу улиц Шелковичной и Михаила Грушевского.

Столкновения продолжались около пяти минут. При этом в полиции пояснили, что причиной столкновений могли стать щиты, который активисты отобрали у полицейских и те пытались их вернуть. В свою очередь, протестующие попытались вырвать мостовую.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по фактам событий под зданием парламента полиция открыла три уголовных дела по статьям Уголовного кодекса УкраиныУгроза или насилие относительно работника правоохранительного органа, Грабеж и Умышленное уничтожение или повреждение имущества.


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