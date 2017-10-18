11:17 18.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий попросил активистов разблокировать выходы из Рады

Глава украинской Верховной Рады А. Парубий попросил организаторов акций скорее разблокировать входы, а также выходы из парламента. 

Парубий попросил активистов разблокировать выходы из Рады

Про это глава парламента сообщил в начале заседания Совета 18-го октября. Парубий подчеркнул, что он требует обеспечить срочно вход, а также выход из здания парламента – для сотрудников и для депутатов.

Ведь Рада – это не исключительно стены, но это и депутаты. Рада может и срочно должна быть разблокирована – подчеркнул Парубий. Он поведал также, что на 18-е октября у него планируется встреча с президентом Мальты.

Как сообщал УРА-Информ, по итогам столкновений активистов под Радой на Грушевского травмированы два правоохранителя.


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