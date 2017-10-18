10:18 18.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий открыл утреннее пленарное заседание парламента - ВИДЕО

По состоянию на десять часов утра среды, 18 октября, под стенами Верховной Рады Украины находилось около 200 участников акции протеста.

Парубий открыл утреннее пленарное заседание парламента - ВИДЕО

Из них представители "Руха новых сил" - до 50 человек, батальона "Донбасс" - до 100 человек и "Справедливости" - до 50 человек". Такие данные на своей страничке в Facebook опубликовало Министерство внутренних дел Украины.

По данным правоохранителей, в целом ситуация в месте проведения массовых мероприятий контролируемая. На месте находится достаточное количество полиции и военнослужащих Нацгвардии, чтобы обеспечить безопасность граждан и беспрепятственное функционирование государственных учреждений, - заверили в МВД.

Вместе с тем глава парламента Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание. В зале зарегистрировались 307 народных депутатов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду, 18 октября, планирует продолжить рассмотрение медицинской реформы. Как сказано в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, народные депутаты планируют продолжить рассмотрение поправок к проекту Закона, а также определятся по поводу законопроектов о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств.


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