23:57 18.10.2017 | Политика | Новости
100176623:Polishuk

Ксения Собчак заявила, что будет бороться за пост президента России

Российская телеведущая Ксения Собчак намерена принимать участие в выборах президента России.

Ксения Собчак заявила, что будет бороться за пост президента России

Она идет на выборы "вопреки попыткам чиновников скомпрометировать ее и использовать в своих целях, вопреки нападкам части друзей-либералов, вопреки спекуляциям диванных политологов". Как сообщаю российские СМИ, ссылаясь на письмо Собчак с объявлением о своем, ее выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества.

Телеведущая также называет себя альтернативой кандидата "Против всех" для избирателей. При этом она уверена, что таким образом будет добиваться "свободного представительства всех взглядов и платформ в будущей российской власти".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в РФ Монархическая партия заявила, что поддержит на выборах президента РФ в 2018 году депутата Государственной думы Наталью Поклонскую, если она выдвинет свою кандидатуру.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив