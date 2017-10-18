Ксения Собчак заявила, что будет бороться за пост президента России

Она идет на выборы "вопреки попыткам чиновников скомпрометировать ее и использовать в своих целях, вопреки нападкам части друзей-либералов, вопреки спекуляциям диванных политологов". Как сообщаю российские СМИ, ссылаясь на письмо Собчак с объявлением о своем, ее выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества.

Телеведущая также называет себя альтернативой кандидата "Против всех" для избирателей. При этом она уверена, что таким образом будет добиваться "свободного представительства всех взглядов и платформ в будущей российской власти".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в РФ Монархическая партия заявила, что поддержит на выборах президента РФ в 2018 году депутата Государственной думы Наталью Поклонскую, если она выдвинет свою кандидатуру.