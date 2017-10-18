Израиль признал Украину безопасной страной и ускорит депортацию нелегалов

По информации ведомства, в Израиле правило вступило в силу вчера, 17 октября. Соответственно этому правилу, оно позволяет рассматривать по ускоренной процедуре ходатайства граждан Украины.

Претендующих на статус беженца, и быстро депортировать тех, кто не отвечает нужным критериям.

Ранее иностранцы ждали решения специальной комиссии, которая давала либо разрешение на получение статуса беженца, либо отказывала в таковом. Процесс мог тянутся от нескольких месяцев до нескольких лет.

Таким образом, признание Украины безопасной даст возможность возвращать стране ее граждан, пытавшихся получить статус беженца.

В последнее время сильно выросло количество просьб граждан Украины о статусе беженца в Израиле. Сейчас есть 15 тысяч подобных заявлений, хотя в начале 2017 года украинцы подали только семь тысяч.

"В 2014 году в Донецке и Луганске произошли беспорядки, однако за последние два года они уменьшились. И, хотя, многим украинцам пришлось покинуть свои дома в течение этого периода, и искать другие места для проживания, в том числе за рубежом, в настоящее время нет проблем с возвращением граждан Украины на родину", - отметил заместитель генерального директората по вопросам евразийским делам МИД Александр Бен-Цви.

Также он добавил, что заявления от людей из Донецка и Луганска будут рассмотрены в первую очередь.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", администрация Белого Дома заявила, что в 2018 году в Соединенные штаты смогут приехать лишь 45 ты беженцев с Ближнего востока и Африки.