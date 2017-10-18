Дуда намерен посетит Украину с визитом до конца года

Он поедет в Харьков. Об этом в среду, 18 октября, в своей статье сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

По его словам, Польша подтвердит свою позицию по поводу нарушения Россией основных международных норм, а также свое участие в восстановлении регионов Украины, уничтоженных в связи с вооруженной агрессией, - сообщил глава МИД. При это он отметил, что Польша остается и останется среди тех государств, которые считают, что международное сообщество обязано выступать против вооруженного нарушение международного порядка, несмотря на ощутимые потери от этого.

Российская агрессия убедила Варшаву не только в укреплении собственной обороноспособности как члена НАТО, но и в необходимости постоянной защиты права Украины свободно избирать путь развития и международные союзы, - заявил Ващиковский .

Напомним, президенты Польши и Турции настаивают на восстановлении территориальной целостности Украины.

Как сообщал УРА-Информ, во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Польши Анджей-Себастьян Дуда заявил, что сегодня Украина - это основная цель, к которой должны стремиться и НАТО, и Европейский Союз.