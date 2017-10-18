09:15 18.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты в среду продолжит рассмотрение медицинской реформы

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду, 18 октября, планирует продолжить рассмотрение медицинской реформы.

Депутаты в среду продолжит рассмотрение медицинской реформы

Как сказано в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, народные депутаты планируют продолжить рассмотрение поправок к проекту Закона, а также определятся по поводу законопроектов о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств.

В повестке дня также указано, что начиная с четырех часов дня депутаты работают в комитетах и фракциях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 17 октября, рассмотрела около 250 поправок к законопроекту №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

После этого спикер парламента Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание парламента. При этом он выразил надежде, что в среду депутаты смогут принять и медицинскую реформу, а затем перейти к вопросу отмены неприкосновенности и проголосовать его положительно.


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