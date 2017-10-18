Депутаты так и не встретились с Порошенко

Как написал на своей страничке Facebook Мустафа Найем политики сами отказались от встречи, поскольку к президенту не пустили внефракционных Юрия Левченко и Юрия Деревянко, которые также пришли с ними. При этом депутат заявил, что это было нежеланием самого Порошенко "встретиться с представителями акции Большая политическая реформа".

Президент решил, что он хочет встретиться только с частью нашей группы, что для нас неприемлемо, - заявил Найем, добавив, что активисты пришли сообщить президенту о готовности авторов законопроекта об антикоррупционном суде отозвать свой вариант закона и получить ответ, когда президент готов зарегистрировать свой законопроект об антикоррупционном суде.

Напомним, вышедший к политикам первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук заявил, что Порошенко готов встретиться только с Найемом, Лещенко и Залищук.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Администрации президента заявили, что Порошенко готов стретится с Наймом. О других политиках речь не идет.