11:33 18.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутат скорее согласятся снять неприкосновенности с 2020 года, - Березенко

Норма об отмене неприкосновенности народных депутатов с 2020 года наберет достаточное количество голосов.

Депутат скорее согласятся снять неприкосновенности с 2020 года, - Березенко

Она содержится в соответствующем законопроекте о внесении изменений в Конституцию. Это норма позволит собрать необходимое количество голосов парламентариев.

Об этом в среду, 18 октября, заявил журналистам заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко Сергей Березенко. По его словам, на сегодняшний день есть большое количество депутатов, которые не голосовали бы за полную отмену депутатской неприкосновенности.

Тут нужно 300 голосов. Поэтому единственным компромиссом может стать норма отмены неприкосновенности для следующего созыва парламента, - пояснил политик, добавив, что процедура внесении изменений в Конституцию занимает много времени, таким образом, окончательное утверждение законопроекта и его имплементация будут близки к этой дате.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной Раде с 1 января 2020 года исключить норму, согласно которой парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность. Как сказано на сайте украинского парламента, глава государства просит отменить депутатскую неприкосновенность из-за того, что депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности.


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