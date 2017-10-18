Британская разведка предупреждает о росте террористической угрозы

Об этом сообщает Reuters.

По словам председателя британской службы, угроза является разнообразной.

Террористы могут использовать весь арсенал возможных атак - от грубых и спонтанных приступов до тщательно продуманных массовых убийств.

После четырех терактов в Британии в этом году, в результате которых погибли 36 человек, угроза новых нападений находится на самом высоком уровне за последние 34 года работы британских спецслужб.

В течение последних четырех лет удалось предупредить 20 нападений террористов, в том числе семь - за последние семь месяцев.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", примерно 400 граждан нашей страны сейчас считаются пропавшими без вести. Сотрудники СБУ назвали число граждан Украины, пребывающих сейчас в плену у боевиков - на временно неконтролируемых Украиной территориях Луганщины и Донетчины.