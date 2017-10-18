7,5 миллионов украинцев посетили ЕС с начала действия "безвиза", - Гройсман

Известно, что с момента внедрения "безвиза" Евросоюз уже посетили примерно 7,5 миллиона украинцев. Такие данные в процессе правительственного заседания распространил премьер нашей страны Владимир Гройсман.

Согласно его заявлению – сейчас позиции Украины в мире укрепляются. Был внедрен безвизовый режим, 7,5 миллиона украинских граждан ЕС уже посетили. Также известно, что согласно данным МИД Украины – безвиз между Украиной и ЕС функционирует системно, без осложнений.

Как сообщал УРА-Информ, в первый день после внедрения " безвиза" между Украиной и ЕС около 1300 украинских граждан отправились в Евросоюз.