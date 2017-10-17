Венецианская комиссия призвала отозвать закон об антикоррупционном суде, - Парубий

Как пояснил во вторник, 17 октября, на заседании согласительного совета руководителей фракций и глав комитетов заявил спикер Рады Андрей Парубий, по состоянию на сегодняшний день есть экспертная оценка Венецианской комиссии. Она предусматривает отзыв народными депутатами законопроектов и предлагает, чтобы законопроект об антикоррупционном суде внес в парламент президент.

При этом Парубий заверил, что Верховная Рада рассмотрит и примет решение об антикоррупционном суде после внесения соответствующего законопроекта президентом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко инициирует законопроект об Антикоррупционном суде. Он добавил, что готов внести такой проект в парламент от своего имени как неотложный.