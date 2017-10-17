Украину избрали в Совет ООН по правам человека

Как минимум до 2020 года Украины будет ее членом. В понедельник, 16 октября, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН за членство Украины отдали свои голоса 177 представителя Организации.

Об этом на своей страничке в социальной сети сообщило украинское представительство в ООН.

Напомним, ранее ООН заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму.

Как сообщал УРА-Информ, в докладе Управления ООН по правам человека, в частности, сказано, что все жители Крыма пострадали, когда украинские законы на полуострове были заменены законами Российской Федерации, а десятки тысяч пострадали от принуждения к получению гражданства России.

Эти и другие действия, отмеченные в докладе, являются нарушениями международного гуманитарного права и прав человека, - указано в документе.