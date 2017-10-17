У Пентагона имеется план на случай войны с КНДР

Об этом передает "Голос Америки".

Согласно информации источника, в Миниобороны США уверены, что КНДР вновь может провести ядерные испытания в 2018 году, что будет определенным сигналом для Вашингтона, который имеет четкий план военного сценария развития событий.

В свою очередь, в Северной Кореи считают, что вести дипломатические переговоры с США просто бессмысленно, так как это будет возможно только, когда КНДР получит баллистическую ракету, способную поразить США.

На данный момент Вашингтон и Сеул проводят совместные военно-морские учение в акватории Корейского полуострова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Северная Корея осудила новую резолюцию Совета Безопасности Организации объединенных наций.