08:52 17.10.2017 | Политика | Новости
100176397:roman

У Пентагона имеется план на случай войны с КНДР

В Пентагоне считают, что военный конфликт с Пхеньяном неизбежен, и что эскалации стоит ожидать в следующем году.

У Пентагона имеется план на случай войны с КНДР

Об этом передает "Голос Америки".

Согласно информации источника, в Миниобороны США уверены, что КНДР вновь может провести ядерные испытания в 2018 году, что будет определенным сигналом для Вашингтона, который имеет четкий план военного сценария развития событий.

В свою очередь, в Северной Кореи считают, что вести дипломатические переговоры с США просто бессмысленно, так как это будет возможно только, когда КНДР получит баллистическую ракету, способную поразить США.

На данный момент Вашингтон и Сеул проводят совместные военно-морские учение в акватории Корейского полуострова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Северная Корея осудила новую резолюцию Совета Безопасности Организации объединенных наций.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив