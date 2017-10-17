Стрельбу в Мариинском парке столицы устроили военные - ФОТО

Выстрелы были произведены в честь визита в Украину президента Мальты Мари-Луиз Колейро Преко. Согласно указу президента №746, государственный визит в Украину, который осуществляется главой иностранного государства, относится к высшей категории визитов, имеет большое политическое значение и отличается особой торжественностью с обязательным составлением всех церемониальных почестей как во время встречи, так и во время других мероприятий, предусмотренных программой визита.

Во время исполнения гимнов государств, согласно указу, раздается Салют наций - двадцать один артиллерийский залп. В связи с чем, над Мариинским дворцом поднимается флаг президента Украины, возле центрального входа во дворец устанавливаются государственные флаги соответствующего иностранного государства и государственные флаги Украины, на дворе выстраивается почетный караул трех видов Вооруженных Сил Украины, военный оркестр, звучат фанфары.

Возле центрального входа в Мариинский дворец главу иностранного государства приветствует президент Украины.

Напомним президент Украины Петр Порошенко начал переговоры с президентом Мальты.

Как сообщал УРА-Информ, возле здания Верховной Рады Украины, где во вторник, 17 октября, около 400 человек собралось на митинг, произошли взрывы.