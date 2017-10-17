Совет ООН по правам человека, это важная площадка для давления на Россию, - Климкин

Это хорошие новости, которые пришли из Нью-Йорка. Украина станет членом Совета ООН по правам человека на следующие три года.

Такое мнение высказал во вторник утром, 17 октября, в микроблоге в Twitter, министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он также отметил, что Совет ООН по правам человека состоит из 47 членов, которые избираются сроком на три года Генеральной ассамблеей.

Члены совета должны исполнять свои полномочия в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание. При этом ни одно государство не может быть членом совета больше двух сроков подряд, напомнил глава ведомства, добавив, что теперь места будут распределены между региональными группами ООН следующим образом: 13 мест для государств Африки, 13 - для государств Азии, шесть - для стран Восточной Европы, восемь - для стран Латинской Америки и Карибского бассейна и семь мест для западноевропейских и других государств (включая США, Канаду и Израиль).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина избрана членом Совета ООН по правам человека. В понедельник, 16 октября, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН за членство Украины отдали свои голоса 177 представителя Организации.