Санкции против РФ следует сохранить до реализации минских соглашений, - Саули Ниинисте

По словам главы Финляндии, их страна была одной из самых решительных, если говорить о политике ЕС и санкциях. В результате наше государство более других пострадало от санкций, но несмотря на это позиция неизменна.

Если принятые в Минске критерии будут выполнены, тогда введенные из-за ситуации на востоке Украины санкции могут быть отменены.

"Но мы к этому даже не приблизились, мы в тупике", - сказал президент Финляндии, подчеркнув, что пока не слышал официальных предложений от других стран ЕС о необходимости отмены санкций.

Отвечая на вопросы о том, опасается ли Финляндия российской агрессии в Европе, Ниинисте заявил, что его страна в это не верит.

"Сейчас не многие финны боятся того, что россияне сюда придут. Я лично в это не верю, как не верю и в то, что они нападут на Польшу или страны Балтии", - добавил он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина, а также еще три европейских страны решили продлить санкции ЕС против России. Данные санкции было решено продлить до марта 2018 г.