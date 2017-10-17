19:17 17.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада завтра продолжит рассмотрение медицинской реформы

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл вечернее заседание парламента и сообщил народным депутатам, что на пленарном заседании в среду, 18 октября, народные депутаты продолжат рассмотрение медицинской реформы. Соответствующие сведения стали известны с сайта правительства.

Рада завтра продолжит рассмотрение медицинской реформы

Сегодня депутаты успели рассмотреть чуть больше 200 поправок. Большинство из них были отклонены.

В конце пленарного заседания поступила просьба о перерыве для объявления Егора Соболева, что акция под Верховной Радой будет бессрочной до удовлетворения всех требований.

"Вы видели, там устанавливаются палатки. То есть вы понимаете, это надолго", - сказал Соболев.

Напоследок нардеп предложил, продолжить заседание и рассмотреть законопроекты о снятии неприкосновенности. Парубий сказал, что он не может этого сделать, так как это является нарушением регламента.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", к активистам под украинским парламентом уже присоединился Михаил Саакашвили. Так, 17-го октября участники акции протеста, которая проводится в центре города, пытаются прорваться во двор украинского парламента. 


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