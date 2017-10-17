Рада во вторник рассмотрела 247 поправок к медицинской реформе и закрылась

После этого спикер парламента Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание парламента. При этом он выразил надежде, что в среду депутаты смогут принять и медицинскую реформу, а затем перейти к вопросу отмены неприкосновенности и проголосовать его положительно.

Вместе с тем ряд учтенных профильным комитетом поправок были поставлены на подтверждение, однако депутаты их не поддержали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Парубий был вынужден закрыть заседание согласительного совета и-за срыва его некоторыми депутатами.