20:05 17.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада во вторник рассмотрела 247 поправок к медицинской реформе и закрылась

Верховная Рада Украины во вторник, 17 октября, рассмотрела около 250 поправок к законопроекту №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

Рада во вторник рассмотрела 247 поправок к медицинской реформе и закрылась

После этого спикер парламента Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание парламента. При этом он выразил надежде, что в среду депутаты смогут принять и медицинскую реформу, а затем перейти к вопросу отмены неприкосновенности и проголосовать его положительно.

Вместе с тем ряд учтенных профильным комитетом поправок были поставлены на подтверждение, однако депутаты их не поддержали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Парубий был вынужден закрыть заседание согласительного совета и-за срыва его некоторыми депутатами.


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