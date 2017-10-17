10:54 17.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада не может сегодня рассмотреть законопроект по неприкосновенности, - Парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поведал о том, что пока парламентский комитет не может рассмотреть законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности.

Рада не может сегодня рассмотреть законопроект по неприкосновенности, - Парубий

Об этом Парубий заявил на заседании согласительного совета.

Согласно его словам,  депутатская неприкосновенность в том виде, в котором она сегодня существует, не имеет права на существование. Поскольку, сначала законопроект о создании антикоррупционного суда будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады после того, как его зарегистрирует президент.

Таким образом, документы будут рассмотрены только в сессионном зале после решения профильного комитета.

"Ни один из этих законопроектов на сегодня не имеет решения комитетов, и я сейчас безотлагательно даю поручение комитету по вопросам правосудия рассмотреть те законопроекты, которые внесены в Верховную Раду Украины о снятии неприкосновенности", – подчеркнул председатель Верховной Рады.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле Верховной Рады собралось по меньшей мере 400 человек с различными политическими силами. В результате из-за митинга перекрыто движение транспорта по ул. Грушевского, а в районе гостиницы Киев установлены рамки металлодетекторов.


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