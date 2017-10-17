12:59 17.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100176440:Polishuk

Президент призвал депутатов создать группу для разработки закона об антикоррупционном суде, - Ирина Луценко

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду Украины создать рабочую группу, которая займется разработкой законопроекта об антикоррупционном суде.

Президент призвал депутатов создать группу для разработки закона об антикоррупционном суде, - Ирина Луценко

Об этом во вторник, 17 октября, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, рабочая группа должна наработать законопроект, который должен быть согласован между всеми фракциями.

После этого президент внесет его в парламент, - пояснила политик, добавив, что в бюджете на 2018 год предусмотрено достаточно средств для создания и финансирования антикоррупционного суда.

Она также напомнила, что Венецианская комиссия сделала выводы относительно двух депутатских законопроектов и отметила, что внесение законопроекта об антикоррупционном суде - это прерогатива президента Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Венецианская комиссия рекомендовала Украине отозвать зарегистрированные в Верховной Раде Украины проекты законов о создании антикоррупционного суда.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив