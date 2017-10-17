Президент призвал депутатов создать группу для разработки закона об антикоррупционном суде, - Ирина Луценко

Об этом во вторник, 17 октября, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, рабочая группа должна наработать законопроект, который должен быть согласован между всеми фракциями.

После этого президент внесет его в парламент, - пояснила политик, добавив, что в бюджете на 2018 год предусмотрено достаточно средств для создания и финансирования антикоррупционного суда.

Она также напомнила, что Венецианская комиссия сделала выводы относительно двух депутатских законопроектов и отметила, что внесение законопроекта об антикоррупционном суде - это прерогатива президента Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Венецианская комиссия рекомендовала Украине отозвать зарегистрированные в Верховной Раде Украины проекты законов о создании антикоррупционного суда.