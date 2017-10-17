14:54 17.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Мальты посетит одну из киевских школ

18 октября глава Республики Мальта - М.-Л. Колейро Прека планирует посетить киевскую школу №55.

Президент Мальты посетит одну из киевских школ

Именно этой школе глава страны оказывает поддержку - в рамках внедрения совместного проекта с мальтийским колледжем "Святого Ильи". Эту информацию распространил Петр Порошенко на брифинге с главой Республики Мальта – М.-Л. Колейро Прека в столице.

Порошенко подчеркнул, что его удивило, что колледж на Мальте "Святого Ильи" и столичная школа №55 уже сейчас внедряют совместный проект по изучению английского языка, а также других предметов, например - химии и биологии - с использованием IT-технологий.

Как сообщал УРА-Информ, в Нигерии на здание школы напали неизвестные.


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