Президент Мальты посетит одну из киевских школ

Именно этой школе глава страны оказывает поддержку - в рамках внедрения совместного проекта с мальтийским колледжем "Святого Ильи". Эту информацию распространил Петр Порошенко на брифинге с главой Республики Мальта – М.-Л. Колейро Прека в столице.

Порошенко подчеркнул, что его удивило, что колледж на Мальте "Святого Ильи" и столичная школа №55 уже сейчас внедряют совместный проект по изучению английского языка, а также других предметов, например - химии и биологии - с использованием IT-технологий.

Как сообщал УРА-Информ, в Нигерии на здание школы напали неизвестные.