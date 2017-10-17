Порошенко прокомментировал захват столичной вертолетной площадки

Про это глава страны заявил в рамках совместного брифинга с главой Мальты. Согласно данным – иногда пример стука в открытые двери – это неприемлемый захват городской вертолетной площадки. При этом поступало требование ее вернуть в собственность страны.

При этом известно, что согласно ранее принятому прокуратурой решению площадка и так в собственности страны. Порошенко добавил также, что любые иные формы возвращения стране площадки приведут к т.н. "атаманщине и хаосу".

Как сообщал УРА-Информ, ранее суд арестовал вертолетную площадку В. Януковича – ранее сообщал Ю. Луценко – глава Генпрокуратуры.