Порошенко предложил Раде отменить депутатскую неприкосновенность

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде с первого января 2020 года исключить норму, согласно которой парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность. Об этом свидетельствуют сведения с официального сайта украинского парламента.
Глава украинского государства просит отменить депутатскую неприкосновенность из-за того, что депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы.
В частности, законопроектом предлагается статью 80 Конституции Украины изложить так: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".
Напомним, закон должен вступить в силу первого января 2020 года.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", спикер Верховной Рады Андрей Парубий поведал о том, что пока парламентский комитет не может рассмотреть законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности.