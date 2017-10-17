11:19 17.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко предложил Раде отменить депутатскую неприкосновенность

Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде с первого января 2020 года исключить норму, согласно которой парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность. Об этом свидетельствуют сведения с официального сайта украинского парламента.

Порошенко предложил Раде отменить депутатскую неприкосновенность

Глава украинского государства просит отменить депутатскую неприкосновенность из-за того, что депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы.

В частности, законопроектом предлагается статью 80 Конституции Украины изложить так: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Напомним, закон должен вступить в силу первого января 2020 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", спикер Верховной Рады Андрей Парубий поведал о том, что пока парламентский комитет не может рассмотреть законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности.


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