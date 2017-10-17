Порошенко предложил Раде отменить депутатскую неприкосновенность

Глава украинского государства просит отменить депутатскую неприкосновенность из-за того, что депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы.

В частности, законопроектом предлагается статью 80 Конституции Украины изложить так: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Напомним, закон должен вступить в силу первого января 2020 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", спикер Верховной Рады Андрей Парубий поведал о том, что пока парламентский комитет не может рассмотреть законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности.