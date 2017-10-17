Порошенко начал переговоры с президентом Мальты

Об этом сообщается на сайте Администрации президента.

Как отмечается, после официальной церемонии встречи мальтийской делегации под зданием Администрации президента, лидеры двух государств также намерены провести брифинг по итогам переговоров.

"Президент Украины и Президент Республики Мальта примут участие в украинско-мальтийском бизнес-форуме, который состоится в Торгово-промышленной палате Украины", - сказано в АП.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", весь правительственный квартал в центре Киева перекрыт. В Администрации президента пояснили, что в Украину якобы приедет президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека. Как написал на своей страничке в Facebook руководитель Главного департамента информационной политики АП президента Владимир Горковенко, всему вина – президент Мальты, сегодня у нее начинается государственный визит в Украину.