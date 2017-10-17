Митингующие заблокировали выходы из Рады и комитетов - ФОТО

Возле здания Верховной Рады участники акции протеста заблокировали выходы из зданий парламента и комитетов. Об этом передает пресс-служба полиии города.
Отмечается, что часть учасников, перекрыла вход в комитеты на улицах Садовая и Шелковичная.
По словам активистов, таким образом они хотят заставить народных депутатов выполнить их требования и снять депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.
Стоить добавить, что по всему правительственному кварталу наблюдается значительное количество правоохранителей.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле Верховной Рады собралось по меньшей мере 400 человек с различными политическими силами. В результате из-за митинга перекрыто движение транспорта по ул. Грушевского, а в районе гостиницы Киев установлены рамки металлодетекторов.