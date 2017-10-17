Митингующие заблокировали выходы из Рады и комитетов - ФОТО

Отмечается, что часть учасников, перекрыла вход в комитеты на улицах Садовая и Шелковичная.

По словам активистов, таким образом они хотят заставить народных депутатов выполнить их требования и снять депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Стоить добавить, что по всему правительственному кварталу наблюдается значительное количество правоохранителей.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле Верховной Рады собралось по меньшей мере 400 человек с различными политическими силами. В результате из-за митинга перекрыто движение транспорта по ул. Грушевского, а в районе гостиницы Киев установлены рамки металлодетекторов.