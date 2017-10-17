20:32 17.10.2017 | Политика | Новости
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Дуда считает, что Украина должна вернуть свою целостность

Украина должна вернуть свою территориальную целостность.

Дуда считает, что Украина должна вернуть свою целостность

Сегодня Украина - это основная цель, к которой должны стремиться и НАТО, и Европейский Союз. Об этом во вторник, 17 октября, во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил президент Польши Анджей-Себастьян Дуда.

По его мнению, для этого российская агрессия в Украине должна быть завершена и, согласно международным соглашениям и международному праву, контроль над территориями Украины необходимо вернуть.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что партнерство с Украиной остается ключевой задачей внешней политики Польши.


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