Дуда считает, что Украина должна вернуть свою целостность

Сегодня Украина - это основная цель, к которой должны стремиться и НАТО, и Европейский Союз. Об этом во вторник, 17 октября, во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил президент Польши Анджей-Себастьян Дуда.

По его мнению, для этого российская агрессия в Украине должна быть завершена и, согласно международным соглашениям и международному праву, контроль над территориями Украины необходимо вернуть.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что партнерство с Украиной остается ключевой задачей внешней политики Польши.