Активисты не уйдут до выполнения их требований, - Найем

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил народный депутат Мустафа Найем. Он пояснил, что только что вышел от главы парламента Андрея Парубия. Сегодня коалиция не выполнит ни одно из требований, - отметил он, добавив, что лидеры фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народного Фронта" готовы включить в повестку дня четверга два из требования - отмену неприкосновенности и законы о выборах.

При этом политик отметил, что митингующие будут добиваться выполнения своих требований столько, сколько потребуется. В свою очередь народный депутат фракции "Самопомич" Егор Соболев предложил депутатам работать всю ночь, пока не будут выполнены требования участников акции под зданием Верховной Рады, пригрозив, что если требования митингующих не будут выполнены, то к зданию Верховной Рады придет намного больше людей.

При этом он призвал людей под Радой не выпускать депутатов из здания парламента.

Напомним, участники акции требуют изменить избирательную систему, создать независимый антикоррупционный суд и отменить депутатскую неприкосновенность.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 17 октября, рассмотрела около 250 поправок к законопроекту №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

После этого спикер парламента Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание парламента.