Венгрия на саммите ассоциации с Украиной поднимет вопрос по закону об образовании

По его словам, украинский парламент жестко нарушает права человека по соседству с ЕС с принятием закона об образовании. К примеру, у всех нацменьшинств забрали право использовать родной язык в обучении после 10 лет.

"Я буду вести переговоры, во время следующего заседания саммита ассоциации с Украиной мы должны поставить обсуждение этой ситуации в повестку дня, так как это очень исключительная ситуация", - подчеркнул Сийярто.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские депутаты ответили, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, среди которых лидируют представители Румынии, во время дебатов в ПАСЕ жестко раскритиковали образовательный закон.