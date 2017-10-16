12:50 16.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Венгрия на саммите ассоциации с Украиной поднимет вопрос по закону об образовании

Правительство Венгрии намерено на саммите ассоциации с Украиной задать вопрос о нарушении Соглашения об ассоциации с ЕС в связи с принятием украинского закона об образовании. Соответствующие заявление сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. 

Венгрия на саммите ассоциации с Украиной поднимет вопрос по закону об образовании

По его словам, украинский парламент жестко нарушает права человека по соседству с ЕС с принятием закона об образовании. К примеру, у всех нацменьшинств забрали право использовать родной язык в обучении после 10 лет.

"Я буду вести переговоры, во время следующего заседания саммита ассоциации с Украиной мы должны поставить обсуждение этой ситуации в повестку дня, так как это очень исключительная ситуация", - подчеркнул Сийярто.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские депутаты ответили, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, среди которых лидируют представители Румынии, во время дебатов в ПАСЕ жестко раскритиковали образовательный закон.


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