14:19 16.10.2017 | Политика | Новости
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Президент Франции намерен посетить Иран для переговоров по ядерной проблеме

Глава Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует посетить Иран для налаживания переговоров с Тегераном по ядерной проблеме. 

Президент Франции намерен посетить Иран для переговоров по ядерной проблеме

Об этом президент заявил в эфире французского телеканала TF 1.

Согласно словам Макрона, его госудаоство продолжает сохранять приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. По этому поводу президент Франции имеет глубокую надежду в том, что глава Рухани все же останется в рамках соглашения.

Стоить отметить, что в ближайшее время Тегеран посетит министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан для переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", власти Ирана решили закрыть свою наземную границу с Иракским Курдистаном. Что же послужило причиной такого решения пока неизвестно.


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