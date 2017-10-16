Президент Франции намерен посетить Иран для переговоров по ядерной проблеме

Глава Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует посетить Иран для налаживания переговоров с Тегераном по ядерной проблеме.
Об этом президент заявил в эфире французского телеканала TF 1.
Согласно словам Макрона, его госудаоство продолжает сохранять приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. По этому поводу президент Франции имеет глубокую надежду в том, что глава Рухани все же останется в рамках соглашения.
Стоить отметить, что в ближайшее время Тегеран посетит министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан для переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", власти Ирана решили закрыть свою наземную границу с Иракским Курдистаном. Что же послужило причиной такого решения пока неизвестно.