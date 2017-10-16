17:56 16.10.2017 | Политика | Новости
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Правительство Испании выдвинуло Каталонии новый ультиматум

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон должен 19 октября разъяснить, был ли факт объявления независимости Каталонии на прошлой неделе.

Правительство Испании выдвинуло Каталонии новый ультиматум

Такой, уже новый, ультиматум выдвинула в понедельник, 16 октября, вице-премьер-министр Испании Сорайя Саенс де Сантамария. Как сообщает El Mundo, она подчеркнула, правительство страны считает письмо Пучдемона к премьер-министру Мариано Рахою неприемлемым.

Оно не удовлетворяет Мадрид. Пучдемон должен сказать "да" или "нет", это не так уж и трудно, - заявила де Сантамария, признав, что ситуация "преднамеренной путаницы" продолжается.

Вместе с тем она отметила, что Мадрид не исключает диалога, но он должен происходить в рамках закона с максимальной ясностью.

Напомним, Рахой потребовал от властей Каталонии решить вопрос о независимости к десяти часов утра 16 октября.

В ответ на это глава Каталонии Карлес Пучдемон предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою встретиться в течение двух месяцев и обсудить ситуацию в регионе.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня истек срок, когда испанский глава правительства Мариано Рахой выдвинул предложение о дополнительной встрече для ведения переговоров после референдума о независимости, на котором каталонцы решили отсоединиться от Испании.


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