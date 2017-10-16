Правительство Испании выдвинуло Каталонии новый ультиматум

Такой, уже новый, ультиматум выдвинула в понедельник, 16 октября, вице-премьер-министр Испании Сорайя Саенс де Сантамария. Как сообщает El Mundo, она подчеркнула, правительство страны считает письмо Пучдемона к премьер-министру Мариано Рахою неприемлемым.

Оно не удовлетворяет Мадрид. Пучдемон должен сказать "да" или "нет", это не так уж и трудно, - заявила де Сантамария, признав, что ситуация "преднамеренной путаницы" продолжается.

Вместе с тем она отметила, что Мадрид не исключает диалога, но он должен происходить в рамках закона с максимальной ясностью.

Напомним, Рахой потребовал от властей Каталонии решить вопрос о независимости к десяти часов утра 16 октября.

В ответ на это глава Каталонии Карлес Пучдемон предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою встретиться в течение двух месяцев и обсудить ситуацию в регионе.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня истек срок, когда испанский глава правительства Мариано Рахой выдвинул предложение о дополнительной встрече для ведения переговоров после референдума о независимости, на котором каталонцы решили отсоединиться от Испании.