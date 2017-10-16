На выборах в Кыргызстане лидирует преемник действующего президента

Об этом передает "Радио Азаттык".

Как отмечается, на втором месте оппозиционер Омурбек Бабанов – у него 33 процента. В свою очередь лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров оказался на третьем месте с 108 тысячей голосов или около 6,3%.

Стоить отметить, что за голосованием следили более 700 международных наблюдателей.

При этом официальные власти заявляют, что серьезных нарушений не было. Однако, по словам независимых наблюдателей и журналистов, на некоторых участках нарушения все же были.

Кстати, это первые выборы в стране, по результатам которых ожидается мирная передача власти.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на юге Киргизии столкнулись три машины, в результате аварии погибли восемь человек.