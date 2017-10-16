Литва считает нереальным пересмотр Соглашения ЕС с Украиной

Это нереально и этого не произойдет, так как по соглашению об ассоциации есть консенсус. Такое мнение высказал в понедельник, 16 октября, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Он уверен, что подобные вопросы должны рассматриваться во время двустороннего диалога. Третьи страны не должны "вклиниваться" в общеевропейскую позицию.

Это должно рассматриваться в двустороннем диалоге, и насколько мне известно, Украина идет на такой диалог, а также - на консультации с Венецианской комиссией, что очень важно, - подчеркнул Линкявичюс, добавив, что если будут какие-то проблемы или замечания - украинцы готовы сотрудничать.

Министр также подчеркнул, что эти вопросы должны идти своим чередом и их нельзя вносить в общую повестки дня Европейского союза.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по требованию Будапешта вопрос пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом включили в повестку дня встречи Совета Европейского союза.