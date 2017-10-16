Лавров заявил, что это Киев напал на Донбасс

Часть Донбасса не нападала на остальную территорию Украины, это на них напали, объявив их террористами. Им до сих пор пытаются вменить обвинения в терроризме и судить их собираются.

Об этом в понедельник, 16 октября, во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, выполнение Минских соглашений тормозиться из-за "неспособности или нежелания украинской власти" выполнить свою часть политических реформ.

Киев не хочет "предоставить гарантии безопасности населению Донбасса", - заявил он, добавив, что жители Донбасса "оказались в нынешней ситуации потому, что отказались поддержать антиконституционный государственный переворот".

При этом российский министр считает, что для всех участников этих событий должна быть амнистия, а территории должны получить особый статус, закрепленный в Конституцию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время выступления в ПАСЕ президент Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает нарушать взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей и не собирается возвращаться в международное правовое поле.