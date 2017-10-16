18:49 16.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Лавров заявил, что это Киев напал на Донбасс

Конфликт на Донбассе спровоцировало нападение Украины.

Лавров заявил, что это Киев напал на Донбасс

Часть Донбасса не нападала на остальную территорию Украины, это на них напали, объявив их террористами. Им до сих пор пытаются вменить обвинения в терроризме и судить их собираются.

Об этом в понедельник, 16 октября, во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, выполнение Минских соглашений тормозиться из-за "неспособности или нежелания украинской власти" выполнить свою часть политических реформ.

Киев не хочет "предоставить гарантии безопасности населению Донбасса", - заявил он, добавив, что жители Донбасса "оказались в нынешней ситуации потому, что отказались поддержать антиконституционный государственный переворот".

При этом российский министр считает, что для всех участников этих событий должна быть амнистия, а территории должны получить особый статус, закрепленный в Конституцию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время выступления в ПАСЕ президент Петр Порошенко заявил, что Россия продолжает нарушать взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей и не собирается возвращаться в международное правовое поле.


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