В планах Генпрокуратуры на 10% сократить САП, - Холодницкий

Соответствующие заявлению он сообщил изданию "Цензор.НЕТ".

Согласно словам Холодницкого, в планах Генпрокуратуры на 10% сократить САП.

"Я написал письмо об увеличении штата. Мне было отказано. Хотя в бюджете 2017-2018 рассчитано на то количество, которое я прошу. Из 45 должностей хотят 5 человек уменьшить", - отметил он.

Также глава антикоррупционной прокуратуры подчеркнул, что нагрузка на прокуроров ведомства постоянно растет. К примеру, в начале 2017 года было процессуальное руководство в примерно 300 производствах, сейчас 508.

"Я надеюсь, что Юрий Витальевич Луценко пересмотрит эти планы. Иначе вопрос функционирования НАБУ и САП стоит под угрозой", - добавил Холодницкий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве двое судей пытались дать взятку Холодницкому. Задержание состоялось прямо в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тут судьи из Днепропетровской области предложили взятку в 300 тысяч долларов руководителю САП Назару Холодницкому.