23:39 15.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100176343:labazovych

В планах Генпрокуратуры на 10% сократить САП, - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал о том, что Генеральная прокуратура Украины намерена сократить количество должностей в его ведомстве.

В планах Генпрокуратуры на 10% сократить САП, - Холодницкий

Соответствующие заявлению он сообщил изданию "Цензор.НЕТ".

Согласно словам Холодницкого, в планах Генпрокуратуры на 10% сократить САП.

"Я написал письмо об увеличении штата. Мне было отказано. Хотя в бюджете 2017-2018 рассчитано на то количество, которое я прошу. Из 45 должностей хотят 5 человек уменьшить", - отметил он.

Также глава антикоррупционной прокуратуры подчеркнул, что нагрузка на прокуроров ведомства постоянно растет. К примеру, в начале 2017 года было процессуальное руководство в примерно 300 производствах, сейчас 508. 

"Я надеюсь, что Юрий Витальевич Луценко пересмотрит эти планы. Иначе вопрос функционирования НАБУ и САП стоит под угрозой", - добавил Холодницкий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве двое судей пытались дать взятку Холодницкому. Задержание состоялось прямо в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тут судьи из Днепропетровской области предложили взятку в 300 тысяч долларов руководителю САП Назару Холодницкому.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив