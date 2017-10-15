В МИД Ирана опровергли закрытие границы с Курдистаном

В Министерстве иностранных дел Ирана официально опровергли информацию о закрытии границы с Иракским Курдистаном. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
"Мы закрыли наше воздушное пространство с курдским регионом по просьбе иракского правительства. И, насколько я знаю, ничего больше не происходило в этом регионе", - сказал спикер иранского МИД.
При этом курдская торгово-промышленная палата города Сулеймания заявила, что иранская граница закрыта. В частности, отмечается, что представители курдской власти находятся в контакте с Тегераном. Так, к примеру, в Курдистан прибыл с визитом иранский генерал-майор и командующий спецподразделением "Эль-Кудс" Касем Сулеймани.
Согласно информации издания, он хотел провести переговоры по вопросу урегулирования конфликта между курдами и иракскими властями.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает американского президента Дональда Трампа продлить ядерное соглашение с Ираном.