В МИД Ирана опровергли закрытие границы с Курдистаном

"Мы закрыли наше воздушное пространство с курдским регионом по просьбе иракского правительства. И, насколько я знаю, ничего больше не происходило в этом регионе", - сказал спикер иранского МИД.

При этом курдская торгово-промышленная палата города Сулеймания заявила, что иранская граница закрыта. В частности, отмечается, что представители курдской власти находятся в контакте с Тегераном. Так, к примеру, в Курдистан прибыл с визитом иранский генерал-майор и командующий спецподразделением "Эль-Кудс" Касем Сулеймани.

Согласно информации издания, он хотел провести переговоры по вопросу урегулирования конфликта между курдами и иракскими властями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает американского президента Дональда Трампа продлить ядерное соглашение с Ираном.