Трамп выдумал новое государство в США

"Я скажу вам, я уехал из Техаса, из Флориды, из Луизианы и поехал в Пуэрто-Рико, и я встретился с президентом Виргинских островов", – заявил Трамп.

Потом он еще раз упомянул президента островов, отметив, что "Виргинские острова и их президент – это невероятные люди".

Как отмечает телеканал, президент имел в виду губернатора находящихся под управлением правительства США островов Кеннета Мэппа.

Впоследствии в официальной расшифровке речи Трампа его обращение к Мэппу было изменено на "губернатор".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказал свое мнение по поводу референдума в Каталонии. По его мнению, Каталонии должна оставаться в составе Испании.