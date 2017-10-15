Трамп выдумал новое государство в США

Глава США Дональд Трамп, заявил что встречался с "президентом" Виргинских островов, которым фактически является он сам. Оговорку трамп допустил на конференции Values Voter Summit в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CNN.
"Я скажу вам, я уехал из Техаса, из Флориды, из Луизианы и поехал в Пуэрто-Рико, и я встретился с президентом Виргинских островов", – заявил Трамп.
Потом он еще раз упомянул президента островов, отметив, что "Виргинские острова и их президент – это невероятные люди".
Как отмечает телеканал, президент имел в виду губернатора находящихся под управлением правительства США островов Кеннета Мэппа.
Впоследствии в официальной расшифровке речи Трампа его обращение к Мэппу было изменено на "губернатор".
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказал свое мнение по поводу референдума в Каталонии. По его мнению, Каталонии должна оставаться в составе Испании.