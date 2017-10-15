О чем говорил Волкер с Валерием Чалым

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер провел рабочую встречу с украинским послом в США Валерием Чалым.
Об этом передает пресс-служба украинского посольства.
Согласно информации службы, дипломаты обсудили возможность урегулирования конфликта на востоке Украины с помощью введения миротворческой миссии, а также дальнейшие шаги по возобновлению контроля украинской администрации на оккупированными территориями.
Российская сторона категорически против введения "голубых шлемов" по всей территории Донбасса, а также на линии разграничения. РФ настаивает на том, чтобы в составе миротворческой миссии присутствовало большее количество представителей стран восточной Европы.
Верховная Рада на днях проголосовала за продление специального статуса временно оккупированных территорий востока Украины.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Волкер поддержал продление закона о реинтеграци Донбасса.