01:00 15.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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О чем говорил Волкер с Валерием Чалым

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер провел рабочую встречу с украинским послом в США Валерием Чалым.

О чем говорил Волкер с Валерием Чалым

Об этом передает пресс-служба украинского посольства.

Согласно информации службы, дипломаты обсудили возможность урегулирования конфликта на востоке Украины с помощью введения миротворческой миссии, а также дальнейшие шаги по возобновлению контроля украинской администрации на оккупированными территориями.

Российская сторона категорически против введения "голубых шлемов" по всей территории Донбасса, а также на линии разграничения. РФ настаивает на том, чтобы в составе миротворческой миссии присутствовало большее количество представителей стран восточной Европы.

Верховная Рада на днях проголосовала за продление специального статуса временно оккупированных территорий востока Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Волкер поддержал продление закона о реинтеграци Донбасса.


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