Иран закрывает сухопутную границу с Иракским Курдистаном

В настоящее время в автономии находятся иранские офицеры, которые планируют провести переговоры по теме эскалации регионального конфликта между курдами и Багдадом, передает информационное агентство Reuters.

Стоить отметить, что 25 сентября состоялся референдум о независимости Иракского Курдистана. Согласно его итогам, за отделение от Ирака проголосовали более 93% пришедших на участки. Явка составила 77%. Таким образом, референдум завершился уверенной победой сторонников отделения от Ирака.

Также стало известно, что глава Иракского Курдистана Масуд Барзани согласился заморозить итоги референдума в обмен на снятие санкций.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно Министерство иностранных дел Ирака направило ноту в Турцию и Иран с просьбой закрыть все КПП на границе с иракским Курдистаном.