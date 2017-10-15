16:15 15.10.2017 | Политика | Новости
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Иран закрывает сухопутную границу с Иракским Курдистаном

Власти Ирана решили закрыть свою наземную границу с Иракским Курдистаном. Причина данного решения не называется. Что же послужило причиной такого решения пока неизвестно.

Иран закрывает сухопутную границу с Иракским Курдистаном

В настоящее время в автономии находятся иранские офицеры, которые планируют провести переговоры по теме эскалации регионального конфликта между курдами и Багдадом, передает информационное агентство Reuters.

Стоить отметить, что 25 сентября состоялся референдум о независимости Иракского Курдистана. Согласно его итогам, за отделение от Ирака проголосовали более 93% пришедших на участки. Явка составила 77%. Таким образом, референдум завершился уверенной победой сторонников отделения от Ирака.

Также стало известно, что глава Иракского Курдистана Масуд Барзани согласился заморозить итоги референдума в обмен на снятие санкций.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно Министерство иностранных дел Ирака направило ноту в Турцию и Иран с просьбой закрыть все КПП на границе с иракским Курдистаном. 


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