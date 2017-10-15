21:30 15.10.2017 | Политика | Новости
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Дипломатические усилия с КНДР продлятся до падения первой бомбы, - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский президент хочет продолжать работать над дипломатическим решением северокорейской угрозы, но до "падения первой бомбы".

Дипломатические усилия с КНДР продлятся до падения первой бомбы, - Тиллерсон

В частности в интервю CNN Тиллерсон поведал о том, что Трамп не исключает военный вариант решения ситуации.

Согласно его словам, Трамп дал понять, что надо продолжать дипломатические усилия в Северной Корее. "Эти дипломатические усилия будут продолжаться до первого падения бомбы", - подчеркнул Тиллерсон.

Отметим, что на следующей неделе США и Южная Корея проведут совместные военные учения, в которых примет участие американский авианосец USS Ronald Reagan.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государства Чехии Милош Земан предлагает решить ситуацию с Северной Кореей путем ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына. 


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