Дипломатические усилия с КНДР продлятся до падения первой бомбы, - Тиллерсон

В частности в интервю CNN Тиллерсон поведал о том, что Трамп не исключает военный вариант решения ситуации.

Согласно его словам, Трамп дал понять, что надо продолжать дипломатические усилия в Северной Корее. "Эти дипломатические усилия будут продолжаться до первого падения бомбы", - подчеркнул Тиллерсон.

Отметим, что на следующей неделе США и Южная Корея проведут совместные военные учения, в которых примет участие американский авианосец USS Ronald Reagan.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государства Чехии Милош Земан предлагает решить ситуацию с Северной Кореей путем ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына.