Британские депутаты хотят заблокировать жесткий вариант Brexit

Британская влиятельная межпартийная группа депутатов не собирается давать добро премьер-министру Терезы Мэй выйти из состава Евросоюза без заключения соглашения в 2019 году.
Об этом сообщает The Guardian.
Такое решение политики приняли из-за того, что резкий выход может стать катастрофическим для экономики Великобритании. В частности, в эту группу входят бывший министр финансов Кеннет Кларк, несколько экс-министров Консервативной партии, а также представители от лейбористов, либеральных демократов и зеленых.
Отметим, что главная цель группы - предоставить парламенту право вето или возможность применить другие правовые средства в случае "плохого соглашения" или "отсутствия соглашения" с Евросоюзом.
Кстати, сейчас правительство тратит 250 млн фунтов стерлингов на подготовку к возможному варианту без достижения соглашения с ЕС.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что процесс Brexit сильно затянулся и пора принимать окончательное решение.