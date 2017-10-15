18:50 15.10.2017 | Политика | Новости
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Британские депутаты хотят заблокировать жесткий вариант Brexit

Британская влиятельная межпартийная группа депутатов не собирается давать добро премьер-министру Терезы Мэй выйти из состава Евросоюза без заключения соглашения в 2019 году.

Британские депутаты хотят заблокировать жесткий вариант Brexit

Об этом сообщает The Guardian.

Такое решение политики приняли из-за того, что резкий выход может стать катастрофическим для экономики Великобритании. В частности, в эту группу входят бывший министр финансов Кеннет Кларк, несколько экс-министров Консервативной партии, а также представители от лейбористов, либеральных демократов и зеленых.

Отметим, что главная цель группы - предоставить парламенту право вето или возможность применить другие правовые средства в случае "плохого соглашения" или "отсутствия соглашения" с Евросоюзом.

Кстати, сейчас правительство тратит 250 млн фунтов стерлингов на подготовку к возможному варианту без достижения соглашения с ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что процесс  Brexit сильно затянулся и пора принимать окончательное решение.


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