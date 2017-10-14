Военную технику проверят перед отправкой на фронт, - Порошенко

"Я хотел бы отдельно подчеркнуть, чтобы была проведена по БМП и танкам проверка, совершенствование, прием очень придирчивый", - отметил президент.

По словам главы правительства, только после проверки техника "или отправится в зону АТО, или будет зачислена в состав резерва".

Украинская армия - одна из сильнейших на континенте и нечем защитить свою землю.

Напоследок он подчеркнул, что это уже одна из самых сильных армий на континенте - хорошо обученная, хорошо вооруженная, которая имея уникальный боевой опыт показывает. Что нам есть чем защитить украинскую землю, каким образом добиться освобождения каждого клочка нашей земли.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в течение прошлой недели госнаградами награждены 56 бойцов Вооруженных сил Украины. Кроме того - также еще 70 силовиков получили подарки обронного ведомства. В целом же со старта проведения на востоке страны АТО отличия от украинского Минобороны получили 43 тысячи граждан, а также около 27-ми тысяч граждан получили госнаграды.