В НАТО рассказали о сотрудничестве Украины с трастовыми фондами альянса

По словам представителя, НАТО оказывает практическую поддержку Украине. Для этого альянс применяет много инструментов, включенных в Комплексный пакета помощи. Который был утвержден во время саммита НАТО в Варшаве в 2016 году.

Альянс содержит более 40 адаптированных мер по поддержке в 13 ключевых сферах, в частности консультации экспертов НАТО.

Пакет также предусматривает реализацию программ по развитию потенциала и возможностей в пределах 10 трастовых фондов на общую сумму около 40 млн евро.

Напоследок глава представительства добавил, что шесть из этих трастовых фондов были основаны уже после начала агрессии против Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ЮНЕСКО планируют представить очередной доклад о ситуации в оккупированном Крыму в апреле 2018 года. Такое решение было принято по результатам рассмотрения доклада генерального директора ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)" на сессии исполнительного совета.