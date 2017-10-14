Турецкие чиновники просят убежища в Германии

Согласно информации источника, с начала января 2017 года турецкие чиновники все чаще стали обращаться к германскому руководству для получения дополнительного паспорта. Дипломатия Берлина и Анкары ухудшилась после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пытался подавить политическую оппозицию.

Множество ученых, дипломатов и чиновников запросили убежища в Германии после попытки военного переворота в ночь с 16 июля 2016 года, однако путч провалился. Эрдоган организовал массовые репрессии против участников переворота, более 100 тыс турецких граждан оказалась под арестом и гонениями.

Турецкая сторона готова возобновить дружественные отношения с Берлином, однако Анкара ожидает "первого шага".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае если Берлин сделает шаг навстречу туркам, то Анкара, в своб очередь, сделает два.